Паскуаль: исход матча с УНИКСом решили нюансы
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу минимального поражения в матче с казанским УНИКСом в Единой лиге ВТБ.
«Поздравляю УНИКС с победой! Считаю, это был отличный матч для болельщиков. Моментами команды демонстрировали игру уровня Евролиги и старались хорошо защищаться, но временами нам это не удавалось. В концовке исход матча решили нюансы. К сожалению, мы проиграли, но поражения – часть баскетбола. Для нас ещё ничего не потеряно. Сейчас декабрь, впереди второй круг и плей-офф», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.
После этой победы подопечные Велимира Перасовича занимают вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (14 побед, 2 поражения). «Зенит» идёт третьим — 12 побед, 3 поражения.
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