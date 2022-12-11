Паскуаль: исход матча с УНИКСом решили нюансы

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу минимального поражения в матче с казанским УНИКСом в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю УНИКС с победой! Считаю, это был отличный матч для болельщиков. Моментами команды демонстрировали игру уровня Евролиги и старались хорошо защищаться, но временами нам это не удавалось. В концовке исход матча решили нюансы. К сожалению, мы проиграли, но поражения – часть баскетбола. Для нас ещё ничего не потеряно. Сейчас декабрь, впереди второй круг и плей-офф», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После этой победы подопечные Велимира Перасовича занимают вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (14 побед, 2 поражения). «Зенит» идёт третьим — 12 побед, 3 поражения.