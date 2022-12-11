Менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс может покинуть команду
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Менеджер »Голден Стэйт» Боб Майерс может завершить работу в клубе по окончании сезона-2022/2023. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«По словам источников, контракт Майерса истекает в конце июня. Я общался с ним по этому поводу, и он заявил, что сейчас полностью сосредоточен на сезоне-2022/2023. Что касается его будущего в этой команде, он отказался обсуждать свой дальнейший статус. Сам же Джо Лэйкоб, владелец «Голден Стэйт», сообщил, что все в команде отлично отзываются о Майерсе и его работе», — сказал Войнаровски.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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