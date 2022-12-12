В посольстве США не смогли ответить, почему Грайнер обменяли раньше экс-дипломата

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби не смог ответить на вопрос, почему сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель не был обменян раньше баскетболистки Бриттни Грайнер.
«В этом конкретном случае существует ограничение. Это все, что я могу сказать публично», — приводит слова Кирби Fox News.
Напомним, обмен Грайнер на россиянина Виктора Бута состоялся 8 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.
Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё:
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