Посланник президента США: Грайнер провела 12 часов в самолёте, просто беседуя обо всём

По словам специального посланника президента США по делам заложников Роджера Карстенса, который помог освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер из российской тюрьмы, звезда WNBA проговорила с ним и другими людьми почти две трети полёта из Объединённых Арабских Эмиратов в Сан-Антонио

«Когда она наконец села в американский самолёт, я сказал: «Бриттни, ты, наверное, многое пережила за последние 10 месяцев. Вот твоё место. Пожалуйста, не стесняйся, успокойся. Мы предоставим тебе место».



И она ответила: «О нет! Я уже 10 месяцев сижу в тюрьме и слушаю русский язык, я хочу поговорить. Но, прежде всего, кто эти парни?» И она прошла мимо меня и подошла к каждому члену этой команды, посмотрела им в глаза, пожала им руки, спросила о них и узнала их имена, установив с ними личную связь. Это было действительно удивительно. А позже, во время 18-часового перелёта, она, вероятно, провела 12 часов, просто разговаривая, и мы говорили обо всём на свете», — приводит слова Карстенса СNN.

Надзирательницы мордовской колонии попросили Грайнер приезжать ещё: