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Американская баскетболистка: без Грайнер в WNBA всё было не так

Американская баскетболистка: без Грайнер в WNBA всё было не так
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Подруга Бриттни Грайнер, игрок WNBA Энджел Маккоутри, высказалась по поводу возвращения американской баскетболистки из российской тюрьмы в обмен на российского бизнесмена Виктора Бута.

«Нам не хватало её в прошлом году. Без нее в WNBA всё было не так. Мы начинаем только в мае, так что у неё есть пара месяцев, чтобы собраться и прийти в форму, вернуться в ритм, снова почувствовать запах американского воздуха«, — приводит слова Маккоутри CNN.

Напомним, Грайнер отбывала в России наказание за транспортировку запрещённых веществ, за что была приговорена к девяти годам лишения свободы. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием. Его приговорили к 25 годам.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:

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