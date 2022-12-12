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В WNBA высказались по поводу возвращения Грайнер в США

В WNBA высказались по поводу возвращения Грайнер в США
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Комиссар WNBA Кэти Энгельберт дала комментарий по поводу освобождения олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы. Баскетболистку обменяли на россиянина Виктора Бута.

«Мы все хотим её видеть, но мы собираемся дать ей время и пространство. Нам нужно также провести медицинское обследование, выяснить её психическое, эмоциональное и физическое состояние», — приводит слова Энгельберт CNN.

Напомним, Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у американской спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала.

Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. По версии американской стороны, Виктор осуществлял незаконную торговлю оружием. Россиянин вину не признал.

Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё:

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