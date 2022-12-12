Гомельский рассказал, каким игроком был Перасович

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил игру Луи Лабери (УНИКС) в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (95:94), а также рассказал о том, что главный тренер казанской команды Велимир Перасович вёл себя дисциплинированно, когда был игроком.

«Лабери провел очень хороший матч: в защите был настолько надёжен, что ему тренер Перасович во второй половине поручил опеку Эртеля, много подбирал мячей под своим щитом, отлично страховал партнёров; в атаке и сам забивал с высоким процентом, и очень хорошо помогал партнёрам заслонами и передачами.

Перасович почти в каждой игре получает технический, как игрок он тоже был такой же эмоциональный? Нет. Игроком Перасович был очень дисциплинированным и технические получал крайне редко», — написал Гомельский на своём сайте.