Зайон Уильямсон высказался о первом месте «Нью-Орлеана» в Западной конференции

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон дал комментарий по поводу того, что его команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции Национальной баскетбольной лиги.

«Мы – первые на Западе на данный момент.



Я знаю, что для многих людей это не имеет большого значения, потому что сезон ещё только начинается, но для нас занимать такое место — это важно. Мы хотим не только сохранить его, но и укрепиться», — приводит слова Уильямсона ESPN.

Напомним, сегодня «Нью-Орлеан» на своей площадке оказался сильнее «Финикс Санз» (129:124). Сейчас у подопечных Уилли Грина семь побед кряду. Всего у команды 18 побед и восемь поражений.

«Пеликанс» показали, что располневший первый номер драфта способен забить данк: