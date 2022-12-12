Баскетбольный тренер из Техаса Крис Бирд арестован по обвинению в домашнем насилии

Крис Бирд, тренирующий баскетбольную университетскую команду «Техас Лонгхорнс», арестован по обвинению в домашнем насилии.

По сообщению ESPN, Крис Бирд был арестован сегодня утром. Ему было предъявлено обвинение третьей степени в нападении на члена семьи/домохозяйства с использованием удушения. Представители правоохранительных органов Остина сообщают, что вызов, поступивший в полицию, был определён как связанный с непосредственной угрозой жизни и/или общественной безопасности. В данный момент Бирд находится под стражей. Техасский университет, чью команду тренирует Крис Бирд, опубликовал заявление, в котором сказано, что учебному заведению известно о происшествии и ситуация находится под пристальным вниманием.