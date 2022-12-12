Андреас Загклис: надеюсь, Грайнер найдёт мотивацию, волю и желание вернуться на площадку

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис прокомментировал возвращение баскетболистки Бриттни Грайнер в США.

«Просто скажу, что мы счастливы, что она вернулась домой жива и невредима. Я уверен, что у неё могут быть другие приоритеты, но надеюсь, что она найдёт мотивацию, волю и желание вернуться на площадку. Она, безусловно, одна из лучших баскетболисток в мире и очень приятный человек. ФИБА поначалу принимала незначительное участие в ситуации, связываясь с заинтересованными сторонами. Однако это дело очень быстро перешло в юридическое и дипломатическое русло и вышло за пределы нашей компетенции», — приводит слова Загклиса Basket News.

Ранее Бриттни Грайнер была освобождена из российской тюрьмы. Спортсменку обменяли на Виктора Бута.