Андреас Загклис: надеюсь, Грайнер найдёт мотивацию, волю и желание вернуться на площадку
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Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис прокомментировал возвращение баскетболистки Бриттни Грайнер в США.
«Просто скажу, что мы счастливы, что она вернулась домой жива и невредима. Я уверен, что у неё могут быть другие приоритеты, но надеюсь, что она найдёт мотивацию, волю и желание вернуться на площадку. Она, безусловно, одна из лучших баскетболисток в мире и очень приятный человек. ФИБА поначалу принимала незначительное участие в ситуации, связываясь с заинтересованными сторонами. Однако это дело очень быстро перешло в юридическое и дипломатическое русло и вышло за пределы нашей компетенции», — приводит слова Загклиса Basket News.
Ранее Бриттни Грайнер была освобождена из российской тюрьмы. Спортсменку обменяли на Виктора Бута.
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