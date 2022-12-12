Стало известно, где проведут матчи ЧМ-2023 США, Канада и Словения

Международная баскетбольная федерация объявила, в каких странах сборные США, Канады и Словении сыграют на групповом этапе чемпионата мира — 2023. Сборная США близка к тому, чтобы официально отобраться на турнир, Канада и Словения уже выиграли путёвки на чемпионат.

США будут играть на Филиппинах, Словения отправится в Окинаву (Япония), а Канада сыграет в Джакарте (столица Индонезии).

Чемпионат мира по баскетболу впервые пройдёт в трёх странах. Турнир примут Филиппины, Япония и Индонезия. Соревнование пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года. В данный момент известны 17 сборных, которые примут участие в турнире. Чемпионат мира по баскетболу проводится раз в четыре года. Действующим чемпионом является сборная Испании.