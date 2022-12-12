Агент Грайнер рассказала о первых днях баскетболистки после возвращения в США

Агент Линдси Колас, представляющая интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала о первых днях спортсменки после возвращения в США.

ESPN сообщает, что Грайнер впервые за 10 месяцев появилась на баскетбольной площадке. Её первым действием был данк. Несмотря на лёгкую тренировку, она пока что не готова принять решение о продолжении карьеры. Также она встретилась со своей семьёй в Сан-Антонио. В воскресенье утром Бриттни подстриглась у парикмахера. Ранее сообщалось, что знаменитые длинные волосы баскетболистки замерзали в российской исправительной колонии.

«Она скажет, если захочет играть. У неё есть отпуск, чтобы отдохнуть и решить, что делать дальше, без какого-либо давления. Она чувствует себя очень, очень хорошо. Кажется, она пережила это совершенно невероятным образом», — сказала Колас.