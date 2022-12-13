Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зайон Уильямсон и Джоэл Эмбиид — лучшие игроки недели в НБА

Зайон Уильямсон и Джоэл Эмбиид — лучшие игроки недели в НБА
Комментарии

Пресс-служба НБА огласила информацию о лучших игроках восьмой недели лиги. Лучшим игроком Западной конференции стал форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, а Восточной — центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

Уильямсон на прошедшей неделе помог «Пеликанс» одержать три победы в трёх матчах. Показатели 22-летнего форварда составили 33,0 очка и 8,3 подбора в среднем за матч при 70,4 процента с игры. Эмбиид на минувшей неделе набирал 43,3 очка и делал 10,3 подбора в среднем за встречу, реализуя 63,9 процента с игры. «Сиксерс» выиграли два матча из трёх.

В воскресенье, 11 декабря, «Новый Орлеан» переиграл «Финикс Санз» (129:124), а в субботу, 10 декабря, «Филадельфия» победила «Лос-Анджелес Лейкерс» (132:122).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022