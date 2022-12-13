Зайон Уильямсон и Джоэл Эмбиид — лучшие игроки недели в НБА
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Пресс-служба НБА огласила информацию о лучших игроках восьмой недели лиги. Лучшим игроком Западной конференции стал форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, а Восточной — центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.
Уильямсон на прошедшей неделе помог «Пеликанс» одержать три победы в трёх матчах. Показатели 22-летнего форварда составили 33,0 очка и 8,3 подбора в среднем за матч при 70,4 процента с игры. Эмбиид на минувшей неделе набирал 43,3 очка и делал 10,3 подбора в среднем за встречу, реализуя 63,9 процента с игры. «Сиксерс» выиграли два матча из трёх.
В воскресенье, 11 декабря, «Новый Орлеан» переиграл «Финикс Санз» (129:124), а в субботу, 10 декабря, «Филадельфия» победила «Лос-Анджелес Лейкерс» (132:122).
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