Результаты всех матчей НБА 13 декабря, турнирная таблица

13 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 82:87

«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 100:112

«Мемфис Гризлизз» — «Атланта Хоукс» — 128:103

«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 121:114

«Сан-Антонио Спёрс» — «Кливленд Кавальерс» — 112:111

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» 133:112

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон Селтикс» 113:93