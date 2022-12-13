Результаты всех матчей НБА 13 декабря, турнирная таблица
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13 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 82:87
«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 100:112
«Мемфис Гризлизз» — «Атланта Хоукс» — 128:103
«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 121:114
«Сан-Антонио Спёрс» — «Кливленд Кавальерс» — 112:111
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» 133:112
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон Селтикс» 113:93
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