Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей НБА 13 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 13 декабря, турнирная таблица
Комментарии

13 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 82:87
«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 100:112
«Мемфис Гризлизз» — «Атланта Хоукс» — 128:103
«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 121:114
«Сан-Антонио Спёрс» — «Кливленд Кавальерс» — 112:111
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» 133:112
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Бостон Селтикс» 113:93

Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022