Французская лига может изменить свой календарь, чтобы Вембаньяма попал на драфт-2023

Стало известно, что если центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма попадёт в финал французской лиги в этом сезоне, календарь может быть скорректирован, сообщают источники BasketNews.

Дело в том, что драфт НБА 2023 года состоится 22 июня. Между тем, финальная серия из пяти матчей французской лиги завершится 24 июня. Четвёртая игра серии назначена на 21 июня.

«Метрополитан» Вембаньямы на данный момент делит второе место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Напомним, Виктор Вембаньяма — главный претендент на статус первого номера драфта НБА – 2023.

Раннее Национальная баскетбольная ассоциация заплатила € 133 тыс. за права на матчи с участием французского клуба «Метрополитан», за который выступает Виктор Вембаньяма.