Жена Бриттни Грайнер рассказала об их ближайших планах

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, разместила новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарила всех причастных к освобождению супруги из российской тюрьмы. По словам Шерель, в скором времени они с Бриттни планируют «исцелить» разум, тело и дух.
«Моё сердце стало целым благодаря коллективным усилиям многих людей! Я очень тронута. Забота о других – это проявление человечности в чистом виде! Поскольку мы с Бриттни Грайнер начинаем наше путешествие, чтобы исцелить разум, тело и дух, я хотела бы лично выразить свою благодарность. Я ценю каждого из вас! Давайте продолжим использовать наши голоса, платформы и ресурсы, чтобы вернуть Пола [Уилана] и всех американцев домой. Каждая семья заслуживает того, чтобы быть полной!» — написала Шерель, добавив несколько фото.
Фото: Из личного архива Шерель Грайнер
Фото: Из личного архива Шерель Грайнер
Напомним, 8 декабря произошёл обмен заключёнными, по итогам которого в США из Российской Федерации вернулась Грайнер, а в Россию из США — бизнесмен Виктор Бут.
Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё:
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