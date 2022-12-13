Жена Бриттни Грайнер рассказала об их ближайших планах

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, разместила новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарила всех причастных к освобождению супруги из российской тюрьмы. По словам Шерель, в скором времени они с Бриттни планируют «исцелить» разум, тело и дух.



«Моё сердце стало целым благодаря коллективным усилиям многих людей! Я очень тронута. Забота о других – это проявление человечности в чистом виде! Поскольку мы с Бриттни Грайнер начинаем наше путешествие, чтобы исцелить разум, тело и дух, я хотела бы лично выразить свою благодарность. Я ценю каждого из вас! Давайте продолжим использовать наши голоса, платформы и ресурсы, чтобы вернуть Пола [Уилана] и всех американцев домой. Каждая семья заслуживает того, чтобы быть полной!» — написала Шерель, добавив несколько фото.

Фото: Из личного архива Шерель Грайнер

Фото: Из личного архива Шерель Грайнер

Напомним, 8 декабря произошёл обмен заключёнными, по итогам которого в США из Российской Федерации вернулась Грайнер, а в Россию из США — бизнесмен Виктор Бут.

Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё: