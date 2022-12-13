«Шансы есть всегда». В «Самаре» выразили надежду на победу в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался по поводу предстоящего поединка с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
«Чтобы иметь шансы в матче с такой командой, как ЦСКА, нужно, конечно, больше времени на подготовку – важно наиграть какие-то сюрпризы и удивить соперника. Но календарь такой, какой он есть, и у нас этого времени на подготовку нет.
Тем не менее шансы есть всегда – и мы сегодня будем пытаться. Тем более у нас возвращается Малкольм Томас, будем интегрировать его в состав», — приводит слова Базаревича пресс-служба «Самары».
Встреча состоится в Москве сегодня, 13 декабря. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА в настоящий момент занимает первое место, а «Самара» – седьмое.
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