Защитник «Астаны»: мы рады наконец-то вернуться и играть дома, при своих болельщиках

Защитник «Астаны» Даниил Аксёнов высказался по поводу домашнего матча в Единой лиге ВТБ с «Автодором».

«Мы рады наконец-то вернуться и играть дома, при своих болельщиках.



Тренировались с большой самоотдачей и энергией. Важно, что мы были в полном составе. Перенесём это состояние в игру, порадуем болельщиков и себя качественным баскетболом, выполняя установки тренерского штаба.



Каждая игра – это праздник, независимо от результата. Но, конечно, все хотят побед, и мы можем играть так, чтобы приносить победы «Астане», — приводит слова Аксёнова пресс-служба команды.

«Астана» после 13 игр регулярного чемпионата занимает 11-е место в Единой лиге ВТБ, имея в своём активе одну победу при 12 поражениях. «Автодор» идёт девятым — пять побед, 10 поражений.