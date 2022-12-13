Защитник «Астаны»: мы рады наконец-то вернуться и играть дома, при своих болельщиках

Защитник «Астаны» Даниил Аксёнов высказался по поводу домашнего матча в Единой лиге ВТБ с «Автодором».
«Мы рады наконец-то вернуться и играть дома, при своих болельщиках.
Тренировались с большой самоотдачей и энергией. Важно, что мы были в полном составе. Перенесём это состояние в игру, порадуем болельщиков и себя качественным баскетболом, выполняя установки тренерского штаба.
Каждая игра – это праздник, независимо от результата. Но, конечно, все хотят побед, и мы можем играть так, чтобы приносить победы «Астане», — приводит слова Аксёнова пресс-служба команды.
«Астана» после 13 игр регулярного чемпионата занимает 11-е место в Единой лиге ВТБ, имея в своём активе одну победу при 12 поражениях. «Автодор» идёт девятым — пять побед, 10 поражений.
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