«Лейкерс» намерены подписать Бояна Богдановича

«Лос-Анджелес Лейкерс» ведут переговоры с «Детройт Пистонс» о возможном обмене опытного хорватского форварда Бояна Богдановича, сообщает инсайдер The Athletic Марк Стейн.



Калифорнийский клуб рассматривает несколько разных вариантов подписать снайпера, в том числе с участием драфт-пика или прямой обмен на другого игрока. При этом «Детройт» хочет, чтобы «Лейкерс» включили в переговоры незащищённый пик первого раунда драфта.



Богданович присоединился к «Пистонс» в минувшее межсезонье в рамках обмена с «Ютой Джаз».



В текущем сезоне Боян Богданович принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 3,6 подбора и отдавал 2,4 результативной передачи.