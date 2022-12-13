Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Самарой»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» (95:82).
«Поздравляю «Самару» с хорошей игрой. Они заставили нас сыграть во второй половине гораздо более активно. У нас не так много времени, чтобы думать об этом матче: через два дня, 16 декабря, нас ожидает встреча с «Локо». Да, 16-0 на старте это здорово, но следующая встреча не менее важна. Хочу также поздравить капитана с его достижением. Желаю, чтобы в карьере Никиты было ещё много матчей и чтобы он оставался таким же примером человека и игрока для следующих поколений», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.
Следующий матч ЦСКА проведёт 16 декабря в Москве. Соперниками армейцев будут баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань». «Самара» в следующем туре сыграет в Красноярске с местным «Енисеем». Встреча состоится также 16 декабря.
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