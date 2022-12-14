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Результаты всех матчей Евролиги 13 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 13 декабря, турнирная таблица
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Греческий «Олимпиакос» на домашнем паркете переиграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, на счету которого 21 очко. В составе «Анадолу Эфес» отличился Карсен Эдвардс с 13 набранными очками.

В другом матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» одержала победу над литовским «Жальгирисом». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 77:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Вильдоса, набравший 27 очков. В составе «Жальгириса» 18 очков набрал Кинан Эванс.

Ещё в одном матче игрового дня французский АСВЕЛ переиграл сербский «Партизан». Встреча состоялась в Виллербане (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 91:87. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 32 очка. В составе гостей паркета лучшую результативность показал Данте Экзам, в активе которого 26 очков.

В другом матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 68:64. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уолтер Тавареш, который набрал 14 очков. В составе «Баварии» отличился Отелло Хантер, набравший 14 баллов.

В ещё одном матче игрового дня «Маккаби» на выезде оказался сильнее «Олимпии Милан». Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась победой гостей со счётом 77:71. Самым результативным игроком матча в составе победмителей стал Лоренцо Браун, набравший 20 очков. В составе миланского клуба 18 очков набрал Билли Бэрон.

В заключительном матче игрового дня испанская «Валенсия» на домашнем паркете оказалась сильнее «Панатинаикоса». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 94:91. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Боян Дублевич, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Джеймс Уэбб III. В составе гостей 22 очка набрал Дуэйн Бэйкон.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
13 декабря 2022, вторник. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
94 : 67
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Везенков - 21, Ларенцакис - 12, Питерс - 12, Фалль - 11, Слукас - 8, Боломбой - 6, Канаан - 6, Папаниколау - 6, Уолкап - 6, Лунцис - 2, Маккиссик - 2, Папас - 2
Фенербахче: Эдвардс - 13, Акпинар - 11, Калатес - 10, Гудурич - 9, Букер - 6, Бирсен - 5, Хазер - 5, Махмутоглу - 3, Хэйс - 3, Гейик - 2, Джекири
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
13 декабря 2022, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
77 : 73
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Вильдоса - 27, Недович - 21, Лазаревич - 8, Бентил - 5, Добрич - 5, Лазич - 5, Маркович - 3, Мартин - 2, Петрушев - 1, Илич, Кузмич, Холланд
Жальгирис: Эванс - 18, Улановас - 14, Хэйс - 14, Лукошюнас - 6, Шмитс - 6, Гедрайтис - 5, Бирутис - 4, Димша - 3, Буткевичюс - 2, Кавано - 1, Кривас, Кублицкас
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
13 декабря 2022, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
91 : 87
Партизан
Белград, Сербия
АСВЕЛ: де Коло - 32, Мэтьюс - 14, Лайти - 9, Нуа - 9, Джексон-Картрайт - 7, Фалл - 7, Обасоан - 5, Тайус - 5, Дьо - 3, Кауди, Пон, Рисашер
Партизан: Экзам - 26, Лессор - 15, Нанналли - 11, Ледей - 10, Пантер - 7, Папапетру - 7, Анджушич - 6, Мадар - 3, Смайлагич - 2, Бродзянски, Вукчевич, Трифунович
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
13 декабря 2022, вторник. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
64 : 68
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария: Хантер - 14, Уолден - 11, Бонга - 9, Уинстон - 8, Уэйлер-Бэбб - 7, Обст - 6, Гиллеспи - 4, Гиффей - 2, Ципсер - 2, Ярамаз - 1, Вимберг, Харрис
Реал Мадрид: Тавареш - 14, Льюль - 11, Муса - 10, Хезонья - 8, Ябуселе - 8, Уильямс-Госс - 7, Корнели - 5, Козёр - 2, Пуарье - 2, Абальде - 1, Ндиайе, Родригес
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
13 декабря 2022, вторник. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
71 : 77
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Олимпия Милан: Бэрон - 18, Луваву-Кабарро - 14, Мелли - 12, Митру-Лонг - 7, Холл - 7, Хайнс - 6, Дэвис - 5, Тонут - 2, Альвити, Бальдассо, Билига, Пэнгос, Риччи, Фойгтман, Шилдс
Маккаби Тель-Авив: Браун - 20, Соркин - 14, Мартин - 13, Колсон - 10, Ди Бартоломео - 8, Небо - 8, Адамс - 2, Коэн - 2, Агмон, Болдуин, Зив, Менко, Пнини, Пойтресс, Хиллиард, Холлинс
Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
13 декабря 2022, вторник. 22:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
94 : 91
ОТ
Панатинаикос
Афины, Греция
Валенсия: Дублевич - 23, Джонс - 20, Уэбб III - 18, Риверо - 16, Харпер - 8, Препелич - 7, Прадилья - 2, Клавер, Лопес-Аростеги, Пуэрто, Радебо, Феррандо
Панатинаикос: Бэйкон - 22, Деррик Уильямс - 21, Ли - 12, Понитка - 10, Уолтерс - 10, Калаицакис - 8, Гудайтис - 6, Папаяннис - 2, Калаицакис, Манцукас, Хугкас
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