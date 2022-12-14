Результаты всех матчей Евролиги 13 декабря, турнирная таблица

Греческий «Олимпиакос» на домашнем паркете переиграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, на счету которого 21 очко. В составе «Анадолу Эфес» отличился Карсен Эдвардс с 13 набранными очками.



В другом матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» одержала победу над литовским «Жальгирисом». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 77:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Вильдоса, набравший 27 очков. В составе «Жальгириса» 18 очков набрал Кинан Эванс.



Ещё в одном матче игрового дня французский АСВЕЛ переиграл сербский «Партизан». Встреча состоялась в Виллербане (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 91:87. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 32 очка. В составе гостей паркета лучшую результативность показал Данте Экзам, в активе которого 26 очков.



В другом матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 68:64. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уолтер Тавареш, который набрал 14 очков. В составе «Баварии» отличился Отелло Хантер, набравший 14 баллов.



В ещё одном матче игрового дня «Маккаби» на выезде оказался сильнее «Олимпии Милан». Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась победой гостей со счётом 77:71. Самым результативным игроком матча в составе победмителей стал Лоренцо Браун, набравший 20 очков. В составе миланского клуба 18 очков набрал Билли Бэрон.



В заключительном матче игрового дня испанская «Валенсия» на домашнем паркете оказалась сильнее «Панатинаикоса». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 94:91. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Боян Дублевич, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Джеймс Уэбб III. В составе гостей 22 очка набрал Дуэйн Бэйкон.