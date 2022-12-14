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Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Голден Стэйт»

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Голден Стэйт»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:111.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, сделавший 12 подборов и пять передач, таким образом оформив дабл-дабл в этом противостоянии. Также стоит отметить американского форварда Бобби Портиса, который набрал 25 очков и сделал 11 подборов. Самым результативным у гостей стал их лидер, знаменитый 34-летний разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 20 очков, шесть подборов и одна передача. Также стоит отметить Жонатана Кумингу (19 очков, один подбор и три передачи).

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Портис - 25, Миддлтон - 20, Аллен - 16, Коннотон - 9, Лопес - 7, Мэттьюз - 5, Хилл - 5, Картер - 4, Боучэмп - 3, Адетокунбо - 2, Грин - 2, Ибака, Инглс, Мамукелашвили, Нвора, Холидэй
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 20, Куминга - 19, Пул - 18, Дивинченцо - 16, Томпсон - 14, Лэмб - 8, Болдуин Мл. - 6, Луни - 5, Грин - 3, Грин - 2, Джером, Игуодала, Муди, Роллинз, Уайзмен, Уиггинс
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