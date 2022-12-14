Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» одолеть «Голден Стэйт»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:111.



Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, сделавший 12 подборов и пять передач, таким образом оформив дабл-дабл в этом противостоянии. Также стоит отметить американского форварда Бобби Портиса, который набрал 25 очков и сделал 11 подборов. Самым результативным у гостей стал их лидер, знаменитый 34-летний разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 20 очков, шесть подборов и одна передача. Также стоит отметить Жонатана Кумингу (19 очков, один подбор и три передачи).