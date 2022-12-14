Результаты всех матчей НБА 14 декабря, турнирная таблица
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14 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Филадельфия Сиксерс» — «Сакраменто Кингз» — 123:103
«Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 128:111
«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 111:97
«Юта Джаз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 121:100
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс» 118:122 (ОТ)
В заключительном матче игрового дня самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 37 очков, сделавший 12 подборов и только три передачи. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету 44 очка, девять подборов и шесть передач.
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