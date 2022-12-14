Бриттни Грайнер настроена помочь ещё одному задержанному в России американцу Полу Уилану

Агент Линдси Колас, представляющая интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала о желании баскетболистки помочь американскому морскому пехотинцу Полу Уилану.
«Грайнер хочет использовать свою власть и влияние, чтобы помочь другим — особенно Полу Уилану, другому американцу, всё ещё находящемуся в заключении в России. Это была одна из первых вещей, о которых она меня спросила. Она очень, очень обеспокоена этим. И она отправит сообщение Полу.
Она много думает о будущем. Бриттни уже говорит о том, что теперь она может помочь другим людям вернуться домой», — приводит слова Колас abc7chicago.
Уилан — гражданин США, Ирландии, Великобритании и Канады — находится в российской колонии после того, как в декабре 2018 года он был арестован по обвинению в шпионаже, которое он отрицает. Он был приговорён к 16 годам лишения свободы. Он, как и Грайнер, был объявлен американскими чиновниками незаконно задержанным.
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:
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