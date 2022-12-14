Кармело: люблю баскетбол, но понимаю, что есть множество вещей, которые не в моей власти

Форвард Кармело Энтони, на данный момент пребывающий в статусе неограниченно свободного агента, высказался по поводу своего будущего.

«Я люблю баскетбол, но понимаю, что есть множество вещей, которые не в моей власти. Так что я просто позволяю всему идти своим чередом, и как бы оно ни сложилось в итоге, я с должным уважением приму это. Я смирился с этим, я спокоен, и могу смотреть, как мой сын играет, тренировать его, быть рядом с ним, когда это нужно. Люблю баскетбол, я играю и получаю от этого удовольствие», — приводит слова Энтони Fadeaway World.

Минувший сезон Энтони провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийцы не смогли пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции регулярного чемпионата. Сам Энтони в среднем за игру набирал 13,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал одну результативную передачу.

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