Форвард «Далласа» Бертанс в резкой форме высказался о Буте, на которого обменяли Грайнер

Латвийский форвард «Даллас Маверикс» Давис Бертанс поделился мнением об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Обмен заключёнными состоялся 8 декабря.



«Зная, что это за страна, здорово, что она наконец дома. Однако, если посмотреть на то, что за парень был освобождён ради неё, понимаешь, что это не очень здорово. Вероятно, сценарий был бы намного лучше, если б она вернулась домой при других обстоятельствах и поменялась местами с кем-то другим, кто, возможно, занимает не такое высокое положение и не является одним из худших людей на Земле», — приводит слова Бертанса Mavs.com.

Надзирательницы колонии попросили Бриттни Грайнер приезжать ещё: