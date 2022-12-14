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Четырёхкратный чемпион НБА дал совет Вембаньяме

Четырёхкратный чемпион НБА дал совет Вембаньяме
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Французский разыгрывающий Тони Паркер, выступавший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс», дал совет Виктору Вембаньяме, который считается главным претендентом на первый пик драфта-2023.

«Мой совет ему – быть уверенным в собственных ожиданиях. Невозможно угодить всем. Люди будут думать, что он должен играть определённым образом, быть Кевином Дюрантом или ещё кем-нибудь. Ему нужно просто быть собой, иметь собственные ожидания», – приводит слова Паркера Insider.

Паркер — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (2003, 2005, 2007 и 2014). В 2007 году он был признан самым ценным игроком Финала НБА. Сейчас Тони является владельцем французского клуба «Виллербан», выступающего в Евролиге.

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