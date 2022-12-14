Президент Единой лиги ВТБ Кущенко: общий уровень турнира снизился

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко признал, что общий уровень турнира снизился.
«У нас есть три-четыре команды высокого уровня с отличными игроками и качественными тренерами, но общий уровень Лиги, безусловно, снизился. Мы должны быть честными.
Несмотря на упомянутые проблемы в Лиге ВТБ, у нас есть настоящие звёзды, такие как Никола Милутинов из ЦСКА и Томас Эртель, выступающий в «Зените». Есть также тренеры Хави Паскуаль и Велимир Перасович — эксперты, которые годами возглавляли команды в Евролиге.
Мы говорили с каждым из них, получали обратную связь. Узнавали, как у них дела, что они думают, что можно улучшить. Все довольны, всё на высоком уровне, потому что спорт на первом месте. В Лиге хорошая атмосфера, не так много перелётов, семьи игроков чувствуют себя хорошо, у них есть всё необходимое для жизни, и поэтому они довольны.
Ждём момент, когда всё вновь откроется для российского спорта и клубы Лиги вернутся на европейскую арену», — приводит слова Сергея Кущенко Mozzart Sport.
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