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«Анадолу Эфес» проиграл «Басконии» в Евролиге

«Анадолу Эфес» проиграл «Басконии» в Евролиге
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Испанская «Баскония» одержала победу в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:78.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Ховард, набравший 19 очков. 18 баллов на счету Вани Маринковича.

В составе «Анадолу Эфеса» 17 очков набрал Василие Мицич. 16 очков набрал Амаду-Амат М'Байе, 15 баллов на счету Уилла Клайберна.

В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет с сербским «Партизаном» на выезде. Встреча состоится 16 декабря, начало — в 22:30 мск. «Баскония» в 14-м туре регулярного чемпионата встретится с «Фенербахче». Матч пройдёт в Стамбуле 16 декабря, начало — в 20:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
14 декабря 2022, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 83
Баскония
Витория, Испания
Анадолу Эфес: Мицич - 17, М'Байе - 16, Клайберн - 15, Бьёбуа - 10, Пляйсс - 6, Брайант - 5, Жижич - 4, Полонара - 3, Тейлор - 2, Арна, Гази, Данстон
Баскония: Ховард - 19, Маринкович - 18, Гедрайтис - 11, Томпсон - 8, Костелло - 6, Котсар - 6, Седекерскис - 6, Хоммс - 5, Эноч - 4, Диес, Куруц, Райэсте
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