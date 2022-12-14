«Анадолу Эфес» проиграл «Басконии» в Евролиге

Испанская «Баскония» одержала победу в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:78.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Ховард, набравший 19 очков. 18 баллов на счету Вани Маринковича.



В составе «Анадолу Эфеса» 17 очков набрал Василие Мицич. 16 очков набрал Амаду-Амат М'Байе, 15 баллов на счету Уилла Клайберна.



В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет с сербским «Партизаном» на выезде. Встреча состоится 16 декабря, начало — в 22:30 мск. «Баскония» в 14-м туре регулярного чемпионата встретится с «Фенербахче». Матч пройдёт в Стамбуле 16 декабря, начало — в 20:45 мск.