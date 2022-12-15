Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл восстановился после травмы и сможет принять участие в матче с «Детройт Пистонс» в ночь с 14 на 15 декабря, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



Напомним, Болл пропустил начало сезона из-за травмы голеностопа. Он смог вернуться на паркет в середине ноября, но в третьем матче после возвращения усугубил травму, наступив на ногу болельщика из первого ряда.



Напомним, в прошедшем сезоне Болл стал самым молодым баскетболистом за последние 40 лет, которому покорилась статистическая линия 25-15-10 (как минимум 25 очков, 15 подборов и 10 передач) в матче НБА.



В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Болл принял участие в 76 матчах, в которых в среднем набирал 20,2 очка, отдавал 7,6 передачи и совершал 6,7 подбора.