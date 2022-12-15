Результаты всех матчей НБА 15 декабря, турнирная таблица
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15 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» – 135:124
«Шарлотт Хорнетс» – «Детройт Пистонс» – 134:141 ОТ
«Индиана Пэйсерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 125:119
«Торонто Рэпторс» – «Сакраменто Кингз» – 123:124
«Чикаго Буллз» – «Нью-Йорк Никс» – 120:128 ОТ
«Оклахома-Сити Тандер» – «Майами Хит» – 108:110
«Сан-Антонио Спёрс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 112:128
«Денвер Наггетс» – «Вашингтон Уизардс» – 141:128
«Даллас Маверикс» – «Кливленд Кавальерс» – 90:105
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 99:88
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей НБА.
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