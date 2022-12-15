Лонзо Болл может не сыграть в сезоне-2022/2023
Поделиться
Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл может не сыграть в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги из-за проблем с коленом. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
В сентябре он перенёс артроскопическую чистку левого колена, но до сих пор испытывает дискомфорт.
В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.
22 июня 2017 года Болл был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА 2017 года в первом раунде под вторым номером. Он выступал за «озёрников» с 2017 по 2019 год.
Напомним, сегодня стало известно, что брат Лонзо Болла, Ламело, восстановился после травмы.
Новость по темеЛамело Болл восстановился после травмы
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
10:32
-
10:19
-
09:57
-
09:42
-
09:05
-
07:31
-
05:47
-
00:58
-
00:38
-
00:06
- 14 декабря 2022
-
22:56
-
22:42
-
22:27
-
20:54
-
20:02
-
18:37
-
18:16
-
17:59
-
16:46
-
16:33
-
15:31
-
15:17
-
15:08
-
13:52
-
13:47
-
11:50
-
11:26
-
10:45
-
10:29
-
10:05
-
09:59
-
09:54
-
09:15
-
08:56
-
06:31
Партнерский контент