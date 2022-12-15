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Лонзо Болл может не сыграть в сезоне-2022/2023

Лонзо Болл может не сыграть в сезоне-2022/2023
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Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл может не сыграть в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги из-за проблем с коленом. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

В сентябре он перенёс артроскопическую чистку левого колена, но до сих пор испытывает дискомфорт.

В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.

22 июня 2017 года Болл был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» на драфте НБА 2017 года в первом раунде под вторым номером. Он выступал за «озёрников» с 2017 по 2019 год.

Напомним, сегодня стало известно, что брат Лонзо Болла, Ламело, восстановился после травмы.

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