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Леброн прокомментировал промахи Энтони Дэвиса с линии штрафных

Леброн прокомментировал промахи Энтони Дэвиса с линии штрафных
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес» Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о промахах своего партнёра по команде Энтони Дэвиса с линии штрафных в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс».

При счёте 110:108 в пользу «Лейкерс» Дэвис не реализовал два штрафных, когда до конца матча оставалось менее 30 секунд, а «Селтикс» сумели сравнять счёт и затем выиграли в овертайме — 122:118.

«Если бы мне предстояло выбирать игрока, который будет исполнять штрафные в клатче, то, несомненно, я бы сделал выбор в пользу Энтони Дэвиса. Мы четыре сезона играем вместе и за это время он гораздо чаще попадал, так что я вообще не волнуюсь из-за промахов», — цитирует Леброна YouTube-канал NBA Interviews.

«Лос-Анджелес Лейкерс» с 11 победами в 27 матчах располагается на 12-м месте в Западной конференции.

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