В НБА показали самую высокую результативность игрового дня с 10 матчами

Сегодня, 15 декабря, в Национальной баскетбольной лиге прошёл очередной игровой день, в котором было сыграно 10 матчей. Команды набрали в среднем 119,1 очка за игру, что стало самым высоким показателем в истории, когда за день было проведено 10 противостояний.

Самую результативную игру показали «Шарлотт Хорнетс» и «Детройт Пистонс», которые на двоих набрали 275 очков. Стоит отметить также игры между «Денвер Наггетс» и «Вашингтон Уизардс» (269 очков) и «Орландо Мэджик» и «Атланта Хоукс» (259 очков).

Все результаты игрового дня НБА:

«Орландо Мэджик» – «Атланта Хоукс» – 135:124

«Шарлотт Хорнетс» – «Детройт Пистонс» – 134:141 ОТ

«Индиана Пэйсерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 125:119

«Торонто Рэпторс» – «Сакраменто Кингз» – 123:124

«Чикаго Буллз» – «Нью-Йорк Никс» – 120:128 ОТ

«Оклахома-Сити Тандер» – «Майами Хит» – 108:110

«Сан-Антонио Спёрс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 112:128

«Денвер Наггетс» – «Вашингтон Уизардс» – 141:128

«Даллас Маверикс» – «Кливленд Кавальерс» – 90:105

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 99:88

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