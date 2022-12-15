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Эксперт: не знаю, жаждут ли «Уорриорз» защищать титул НБА. Это стареющая команда

Эксперт: не знаю, жаждут ли «Уорриорз» защищать титул НБА. Это стареющая команда
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Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс поделился мнением о выступлении «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне НБА.

«Пока они занимают 15-е место по эффективности в игре в защите вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс». Это стареющая баскетбольная команда. Не знаю, жаждут ли они защищать свой титул. Я действительно не знаю», — сказал Бэйлесс в эфире шоу UNDISPUTED.

В настоящий момент «Уорриорз» занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Баскетболисты «Голден Стэйт» одержали 14 побед и потерпели 15 поражений. По итогам прошлого сезона НБА «Уорриорз» выиграли титул.

«Голден Стэйт» — чемпион Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2021/2022:

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