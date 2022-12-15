Эксперт: не знаю, жаждут ли «Уорриорз» защищать титул НБА. Это стареющая команда

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс поделился мнением о выступлении «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне НБА.



«Пока они занимают 15-е место по эффективности в игре в защите вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс». Это стареющая баскетбольная команда. Не знаю, жаждут ли они защищать свой титул. Я действительно не знаю», — сказал Бэйлесс в эфире шоу UNDISPUTED.



В настоящий момент «Уорриорз» занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Баскетболисты «Голден Стэйт» одержали 14 побед и потерпели 15 поражений. По итогам прошлого сезона НБА «Уорриорз» выиграли титул.

«Голден Стэйт» — чемпион Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2021/2022: