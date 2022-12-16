Гомельский оценил возможность приглашения в Единую лигу ВТБ клубов из Сербии и Турции
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу возможного приглашения в Единую лигу ВТБ клубов из Сербии и Турции.
«Если ничего не изменится в будущем, возможно ли переманить сербские и турецкие клубы в Единую лигу ВТБ? Мне нравится идея. Но сербским и турецким клубам для перехода в Единую лигу ВТБ нужно предложить какой-то «пряник». И скорее всего – материальный. Есть ли у ЕЛ ВТБ финансовые ресурсы для такого шага?» — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины Евролига отстранила ЦСКА, «Зенит» и УНИКС и аннулировала их результаты. В июне Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире в нынешнем сезоне.
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