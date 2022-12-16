Экс-игрок «Портленда» высказался о переходе в «Локомотив-Кубань»

Новичок «Локомотива-Кубань», разыгрывающий Джошуа Грэй высказался о переходе в российский клуб, признавшись, что ему не терпится начать выступление в официальных матчах.
«Классные игроки, отличный тренерский состав. С нетерпением жду момента, когда выйду на площадку в официальных матчах. Я приехал сюда выигрывать. Много ли видел матчей команды? Не так много, если честно. После того, как мы с «Локо» подписали контракт, я начал заниматься оформлением документов, переездом – некогда было смотреть матчи от начала до конца. Но я видел обзоры, в курсе турнирной ситуации и думаю, что у меня не возникнет сложностей с тем, чтобы влиться в команду», — приводит слова Грэя пресс-служба «Локомотива-Кубань».
Напомним, нынешний сезон Грэй начинал в команде НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом сезоне американец выступал в клубе G-лиги «Лонг-Айленд Нетс», где в среднем набирал 15,3 очка, 4,9 передачи, 4,7 подбора.
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