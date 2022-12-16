ФИБА завершила расследование инцидента в матче Турция — Грузия на Евробаскете-2022

ФИБА завершила расследование в отношении сборных Турции и Грузии, между которыми произошёл конфликт на Евробаскете-2022. По итогам расследования дисциплинарная комиссия наложила санкции на ряд игроков и федерации баскетбола Турции и Грузии.



Гога Битадзе получил штраф размером в 15 тысяч швейцарских франков и трёхлетний испытательный срок. Если игрок совершит подобное нарушение в течение этого срока, то получит дисквалификацию на пять матчей.



Дуда Санадзе оштрафован на три тысячи швейцарских франков и получил трёхлетний испытательный срок. В случае повторного инцидента — дисквалификация на один матч.



Торнике Шенгелия оштрафован на пять тысяч швейцарских франков и получил три года испытательного срока. Он получит два матча дисквалификации в случае повторного нарушения.



Фуркан Коркмаз оштрафован на шесть тысяч швейцарских франков и трёхлетний испытательный срок. Он будет дисквалифицирован на три матча в случае повторного инцидента.



Федерации баскетбола Грузии и Турции оштрафованы на 40 тысяч швейцарских франков и 15 тысяч соответственно.