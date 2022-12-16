Базаревич прокомментировал поражение «Самары» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (65:72).



«Хочу поздравить соперника с победой. В последних матчах «Енисей» показывал хорошую игру. Для нас двойной выезд оказался тяжёлым. Первая половина матча была ужасная, как будто мы забыли проснуться. Плюс ранние фолы Томаса, который проводит всего вторую игру после травмы. Видно, что он не успел восстановить свои игровые кондиции. Игроки проявили характер во второй половине, мы были близки к победе, но, к сожалению, нам не хватило больших игроков на площадке», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Следующий матч «Енисей» проведёт 23 декабря в Санкт-Петербурге. Соперниками красноярцев будут баскетболисты местного «Зенита». «Самара» в следующем туре сыграет на домашнем паркете с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 22 декабря.