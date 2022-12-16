Грайнер заявила, что намерена продолжить выступления за «Финикс» в WNBA
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, вернувшаяся в США после 10-месячного заключения в России, сообщила, что планирует возобновить профессиональную карьеру.
«Так хорошо быть дома. Последние 10 месяцев были битвами на каждом шагу. Я хранила веру в лучшее, и именно любовь многих из вас помогала мне двигаться дальше. От всего сердца благодарю всех за помощь.
Также хочу прояснить одну вещь: я намерена играть за «Финикс» в WNBA в этом сезоне и с нетерпением жду возможности поблагодарить всех, кто меня поддерживал, лично», — цитирует Грайнер The Guardian.
Бриттни Грайнер в августе была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. В декабре баскетболистку обменяли на Виктора Бута.
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