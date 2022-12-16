Грайнер обратилась к Байдену после возвращения в США

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, отбывшая 10 месяцев заключения в России, обратилась к президенту США Джо Байдену со словами благодарности.



«Президент Байден, вы вернули меня домой, и я знаю, что вы намерены вернуть домой Пола Уилана и других американцев. Я буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь вам. И я призываю всех, кто сыграл свою роль в том, чтобы вернуть меня домой, продолжать прилагать усилия для возвращения остальных граждан США домой. Каждая семья заслуживает того, чтобы быть целой», — приводит слова Грайнер The Guardian.



Бриттни Грайнер, осуждённая за контрабанду наркотиков, в декабре была обменяна на гражданина России Виктора Бута.



Ранее Грайнер сообщила, что планирует продолжить профессиональную карьеру.

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