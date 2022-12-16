Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грайнер обратилась к Байдену после возвращения в США

Грайнер обратилась к Байдену после возвращения в США
Комментарии

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, отбывшая 10 месяцев заключения в России, обратилась к президенту США Джо Байдену со словами благодарности.

«Президент Байден, вы вернули меня домой, и я знаю, что вы намерены вернуть домой Пола Уилана и других американцев. Я буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь вам. И я призываю всех, кто сыграл свою роль в том, чтобы вернуть меня домой, продолжать прилагать усилия для возвращения остальных граждан США домой. Каждая семья заслуживает того, чтобы быть целой», — приводит слова Грайнер The Guardian.

Бриттни Грайнер, осуждённая за контрабанду наркотиков, в декабре была обменяна на гражданина России Виктора Бута.

Ранее Грайнер сообщила, что планирует продолжить профессиональную карьеру.

Новость по теме
Грайнер заявила, что намерена продолжить выступления за «Финикс» в WNBA
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022