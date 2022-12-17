33 очка Луки Дончича принесли «Далласу» победу над «Портлендом»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:110.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал 23-летний разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и девять передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который набрал 32 очка и сделал 12 подборов. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету 24 очка, один подбор и три передачи. Также стоит отметить боснийского центрового Юсуфа Нуркича (16 очков, 6 подборов и одна передача).