33 очка Луки Дончича принесли «Далласу» победу над «Портлендом»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:110.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал 23-летний разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 33 очка, сделавший шесть подборов и девять передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который набрал 32 очка и сделал 12 подборов. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету 24 очка, один подбор и три передачи. Также стоит отметить боснийского центрового Юсуфа Нуркича (16 очков, 6 подборов и одна передача).
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2022, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
130 : 110
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Вуд - 32, Хардуэй-младший - 17, Динвидди - 13, Нтиликина - 8, Уокер - 6, Финни-Смит - 6, Харди - 6, Пауэлл - 5, Баллок - 4, Грин, Дав. Бертанс, Дорси, Клебер , Макги, Пинсон, Райт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 24, Нуркич - 16, Уотфорд - 16, Джонсон - 13, Шарп - 10, Грант - 7, Саймонс - 7, Харт - 6, Уинслоу - 5, Ойбанкс - 4, Браун - 2, Баджи, Батлер, Литтл, Пэйтон II, Уокер
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