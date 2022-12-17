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Результаты всех матчей НБА 17 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 17 декабря, турнирная таблица
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Сегодня, 17 декабря, состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Атланта Хоукс» – 106:125.
«Детройт Пистонс» – «Сакраменто Кингз» – 113:122.
«Бостон Селтикс» – «Орландо Мэджик» – 109:117.
«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс» – 118:122.
«Филадельфия Сиксерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 118:106.
«Торонто Рэпторс» – «Бруклин Нетс» – 116:119.
«Чикаго Буллз» – «Нью-Йорк Никс» – 91:114.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Миннесота Тимбервулвз» – 110:112.
«Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 130:110.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» – 126:108.

Следующий игровой день в НБА запланирован на завтра, 18 декабря.

Турнирная таблица НБА
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