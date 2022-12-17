Результаты всех матчей НБА 17 декабря, турнирная таблица

Сегодня, 17 декабря, состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Шарлотт Хорнетс» – «Атланта Хоукс» – 106:125.
«Детройт Пистонс» – «Сакраменто Кингз» – 113:122.
«Бостон Селтикс» – «Орландо Мэджик» – 109:117.
«Кливленд Кавальерс» – «Индиана Пэйсерс» – 118:122.
«Филадельфия Сиксерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 118:106.
«Торонто Рэпторс» – «Бруклин Нетс» – 116:119.
«Чикаго Буллз» – «Нью-Йорк Никс» – 91:114.
«Оклахома-Сити Тандер» – «Миннесота Тимбервулвз» – 110:112.
«Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 130:110.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» – 126:108.
Следующий игровой день в НБА запланирован на завтра, 18 декабря.
- 17 декабря 2022
-
09:41
-
08:51
-
08:37
-
07:00
-
06:10
-
05:57
-
00:56
-
00:34
-
00:31
- 16 декабря 2022
-
23:57
-
23:25
-
22:50
-
21:40
-
21:16
-
20:43
-
20:00
-
20:00
-
19:03
-
18:11
-
17:38
-
16:02
-
14:53
-
14:00
-
13:23
-
12:28
-
11:46
-
10:31
-
09:12
-
07:06
-
02:47
-
00:53
- 15 декабря 2022
-
23:58
-
23:25
-
23:03
-
22:53