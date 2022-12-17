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Деррик Роуз: неплохо было бы попасть в Зал славы, но через 300 лет всем будет всё равно

Деррик Роуз: неплохо было бы попасть в Зал славы, но через 300 лет всем будет всё равно
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз ответил на вопрос, хотел бы он попасть в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации.

«Было бы неплохо оказаться в будущем в Зале славы, тут ничего не скажешь. Но может сейчас кто-нибудь из присутствующих назвать какого-нибудь известного гладиатора? Я это говорю к тому, что через 200-300 лет всем будет всё равно, что тут у нас происходило», — приводит слова Роуза журналист Стив Поппера на своей странице в социальной сети.

В 2011 году Деррик Роуз стал самым молодым ценным игроком НБА в истории.

В нынешнем сезоне Роуз принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата нынешнего сезона, в которых набирал в среднем за игру 6,3 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 1,9 результативные передачи.

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