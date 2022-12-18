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25 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Индиану»

25 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Индиану»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Кливленде (США), в котором на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХаус» «Кливленд Кавальерс» принимал «Даллас Маверикс». Победу в нём в овертайме одержал «Кливленд» со счётом 100:99.

Самым результативным игроком у хозяев стал американский защитник Донован Митчелл, набравший 25 очков, сделавший четыре подбора и три передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который набрал 18 очков, сделал семь подборов и 12 передач, оформив дабл-дабл в этой встрече. Самым результативным у «Маверикс» стал разыгрывающий их США Кемба Уокер. На его счету 32 очка, пять подборов и семь ассистов. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда (26 очков, 14 подборов и две передачи).

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
100 : 99
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 25, Гарлэнд - 18, Мобли - 17, Окоро - 10, Лав - 9, Аллен - 8, Осман - 7, ЛеВерт - 4, Нето - 2, Дьяките, Лопес, Мобли, Рубио, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
Даллас Маверикс: Уокер - 32, Вуд - 26, Хардуэй-младший - 13, Финни-Смит - 11, Баллок - 8, Макги - 4, Нтиликина - 3, Харди - 2, Грин, Дав. Бертанс, Динвидди, Дончич, Дорси, Клебер , Пауэлл, Пинсон, Райт
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