25 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Индиану»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Кливленде (США), в котором на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХаус» «Кливленд Кавальерс» принимал «Даллас Маверикс». Победу в нём в овертайме одержал «Кливленд» со счётом 100:99.
Самым результативным игроком у хозяев стал американский защитник Донован Митчелл, набравший 25 очков, сделавший четыре подбора и три передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, который набрал 18 очков, сделал семь подборов и 12 передач, оформив дабл-дабл в этой встрече. Самым результативным у «Маверикс» стал разыгрывающий их США Кемба Уокер. На его счету 32 очка, пять подборов и семь ассистов. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда (26 очков, 14 подборов и две передачи).
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