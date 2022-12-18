Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА рассматривает возможность создания команды в Мехико

НБА рассматривает возможность создания команды в Мехико
Комментарии

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер подтвердил, что в Мехико может появиться команда в случае расширения лиги, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс на своей странице в одной из социальных сетей.

Сильвер отметил, что Мехико делает всё необходимое, чтобы при расширении лиги именно этот город рассматривался в качестве одного из главных кандидатов. В случае подписания следующего коллективного соглашения НБА может расшириться.

Кроме того, в лиге готовы рассмотреть возможность проведения Матча всех звёзд в Мексике, но отмечается, что этот вариант не будет осуществлён в ближайшее время.

НБА не в первый раз проводит некоторые матчи регулярного чемпионата в Мехико. В частности, в этот уикенд там был сыгран матч между «Сан-Антонио Спёрс» и «Майами Хит» (101:111).

10 лучших игроков НБА в этом сезоне. Дончич, Карри, Дюрант и другие 10 лучших игроков НБА в этом сезоне. Дончич, Карри, Дюрант и другие
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022