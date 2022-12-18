НБА рассматривает возможность создания команды в Мехико

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер подтвердил, что в Мехико может появиться команда в случае расширения лиги, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс на своей странице в одной из социальных сетей.



Сильвер отметил, что Мехико делает всё необходимое, чтобы при расширении лиги именно этот город рассматривался в качестве одного из главных кандидатов. В случае подписания следующего коллективного соглашения НБА может расшириться.



Кроме того, в лиге готовы рассмотреть возможность проведения Матча всех звёзд в Мексике, но отмечается, что этот вариант не будет осуществлён в ближайшее время.



НБА не в первый раз проводит некоторые матчи регулярного чемпионата в Мехико. В частности, в этот уикенд там был сыгран матч между «Сан-Антонио Спёрс» и «Майами Хит» (101:111).