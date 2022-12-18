Главный тренер «Портленда»: Дончич великий, он умеет абсолютно всё

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс считает словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича одним из самых талантливых игроков поколения.



«Ты используешь против Луки двойную опеку, но он настолько огромен, что всё равно всё видит. Игрок выдвигается на подстраховку, а Дончич заставляет его сфолить. Ставишь против него большого — он его обойдёт и пройдёт к кольцу. Ставишь маленького — он его продавит.



Дончич умеет абсолютно всё. Он один из баскетболистов, чей игровой интеллект очень высокий, и набор навыков у него тоже подходящий. Поэтому я считаю Дончича великим игроком и одним из самых талантливых представителей поколения», — приводит слова специалиста журналист Брэд Таунсенд на своей странице в социальных сетях.