19-летний российский баскетболист погиб на площадке от удара током

В Паттайе (Таиланд) от удара током погиб российский баскетболист Алексей Соболев, который выступал в дисциплине 3х3.

Вечером 15 декабря он играл в баскетбол на местной спортплощадке около одного из колледжей. Спортсмен побежал за отлетевшим мячом и задел оголённые провода, которые были протянуты от фонарного столба на площадке.

«Мяч улетел с площадки к фонарному столбу. Соболев сильно вспотел по ходу игры, зацепил столб телом и получил сильный удар током», — приводит слова партнёра Соболева Пубадина Тхонгсыа The News Worker.

Врачи приехали на место происшествия, но спасти россиянина не удалось. От полученных травм Алексей Соболев погиб.

Россиянин выступал за команду Shoot in Dragons. Он регулярно принимал участие и побеждал в турнирах ФИБА 3х3.