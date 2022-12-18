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«Автодор» сенсационно обыграл «Зенит» с разницей в 12 очков

«Автодор» сенсационно обыграл «Зенит» с разницей в 12 очков
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» на своей площадке принимал одного из лидеров чемпионата «Зенит». Игра завершилась со счётом 91:79 в пользу хозяев.

Определяющим моментом игры стала третья четверть, к которой команды подходили с близким счётом (40:39). В течение третьей десятиминутки подопечные Небойши Видича сумели оторваться от соперника на 16 очков, чего в итоге хватило для уверенной победы в матче.

Самым результативным игроком встречи стал Малик Ньюмэн, записавший на свой счёт 25 очков. У «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал Виталий Фридзон — 22 очка.

После 16 игр «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея 12 побед и четыре поражения. «Автодор» занимает восьмое место — шесть побед при 11 поражениях.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
18 декабря 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
91 : 79
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Автодор: Ньюмэн - 25, Николич - 16, Мачадо - 11, Джонс - 10, Михайловский - 10, Загорац - 9, Петенев - 7, Минченко - 3, Пранаускис, Рейш, Фёдоров
Зенит: Фридзон - 22, Карасёв - 13, Уимбуш - 11, Эртель - 11, Д. Кулагин - 6, Клименко - 6, Зубков - 5, Хомсли - 3, Захаров - 2, Моня, Томассон, Топтунов
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