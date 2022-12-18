«Автодор» сенсационно обыграл «Зенит» с разницей в 12 очков

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» на своей площадке принимал одного из лидеров чемпионата «Зенит». Игра завершилась со счётом 91:79 в пользу хозяев.

Определяющим моментом игры стала третья четверть, к которой команды подходили с близким счётом (40:39). В течение третьей десятиминутки подопечные Небойши Видича сумели оторваться от соперника на 16 очков, чего в итоге хватило для уверенной победы в матче.

Самым результативным игроком встречи стал Малик Ньюмэн, записавший на свой счёт 25 очков. У «Зенита» наилучшую результативность продемонстрировал Виталий Фридзон — 22 очка.

После 16 игр «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея 12 побед и четыре поражения. «Автодор» занимает восьмое место — шесть побед при 11 поражениях.