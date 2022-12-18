Энтони Дэвис выбыл минимум на один месяц из-за травмы голеностопа

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис пропустит минимум один месяц из-за травмы правого голеностопа. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, форвард получил травму в матче с «Денвер Наггетс» (126:108). Самым результативным игроком этой встречи стал 37-летний американский форвард Леброн Джеймс, набравший 30 очков, сделавший девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского центрового Томаса Брайанта, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету 25 очков, 11 подборов и восемь передач. Также стоит отметить разыгрывающего Джамала Маррея (23 очка, пять подборов, шесть передач).